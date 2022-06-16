

وفشل فافرينكا الذي يقبع في المركز 290 عالمياً عقب غيابه عن الملاعب لمدة عام كامل في فرض أسلوب لعبه أمام باول الذي كان أطاح بالكندي دينيس شابوفالوف من الدور الأول.

وخسر فافرينكا الذي حصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، إرساله ثلاث مرات.

ولا تعتبر الملاعب العشبية الأرضية المفضلة لدى السويسري المخضرم الذي تبقى أفضل نتيجة له في ويمبلدون ربع النهائي في مناسبتين، فيما توج بالألقاب الثلاثة الكبرى الأخرى مرة واحدة.

وعانى الإيطالي الإيطالي ماتيو بيريتيني للتأهل إلى الدور ربع النهائي بفوزه على الأميركي دينيس كودلا 3-6 و7-6 (7-5) و6-4.