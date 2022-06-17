وضرب بيريتيني عصفورين بحجر واحد حيث تابع طريقه نحو اللقب الثاني تواليًا في الدورة الإنكليزية الإعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وثأر لخسارته المواجهة الأولى أمام باول في دور الـ32 لدورة أكابولكو المكسيكية هذا العام.

ويسعى بيرينيتي إلى لقبه الثاني هذا العام بعد الأول في دورة شتوتغارت الألمانية الأحد الماضي على حساب البريطاني أندي موراي، والسابع في مسيرته الاحترافية.

وكان بيريتيني توّج بلقب دورة كوينز العام الماضي على حساب البريطاني كاميرون نوري.

ويلتقي بيريتيني في نصف النهائي مع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلب الفائز على الإسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-2 و6-4.

ويلتقي في نصف النهائي الآخر الكرواتي مارين شيليتش، السابع عشر عالميًا، مع الصربي فيليب كراينوفيتش الـ48 بعد فوز الأول على الفنلندي إيميل روسوفووري 7-6 (7-2)، 6-4 والثاني على البريطاني راين بينيستون 4-6، 6-3، 6-3.