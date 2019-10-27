وبات ثييم، وصيف بطل رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عامي 2018 و2019، أول نمساوي يتوّج على أرضه منذ عام 2010 وفوز يورغن ميلزر باللقب على حساب مواطنه أندرياس هايدر - مورير.

وهو اللقب الخامس هذا العام لثييم، ابن الـ 26 عاماً، بعد فوزه بدورات إنديان ويلز وبرشلونة وكيتزبوهيل وبكين، ما يجعله أكثر اللاعبين فوزاً بالألقاب هذا العام قبل انطلاق دورة باريس - بيرسي للماسترز ألف نقطة.

في المقابل، خاض شفارتسمان (27 عاماً) مباراته النهائية الثالثة هذا العام، منها نهائي دورة بلاده في بوينس آيرس، وفوز في لوس كابوس (المكسيك)، وهو الثالث في مسيرته.