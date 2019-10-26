ويلتقي تييم، المصنف أول في الدورة والذي يلعب أمام جماهير بلاده، في النهائي الأحد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الفائز على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-2.

وثأر تييم (26 عاماً) المصنف خامساً عالمياً والمتوج في دورة الصين المفتوحة مطلع الشهر الجاري، لخسارته أمام بيريتيني في ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية قبل أسبوعين.

ويبحث تييم، وصيف حامل لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية في آخر سنتين، عن لقبه السادس هذا الموسم بعد انديان ويلز، برشلونة، كيتسبول وبكين.

وعلى رغم خسارته، سيعوّض بيريتيني (23 عاماً) من خلاله بلوغه نصف النهائي، بأن يصبح رابع إيطالي يدخل نادي العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين الذي يصدر الإثنين، ويعزز آماله في التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية للموسم.

ولم يستفد مونفيس من خسارة بيريتيني في ظل الصراع على التأهل إلى بطولة الماسترز.