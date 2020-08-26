وكان دجوكوفيتش، الساعي إلى لقبه الخامس والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز لكن الثاني فقط في سينسيناتي من أصل ست مباريات نهائية في هذه الدورة، راضياً عن أدائه الذي كان "بالمجمل رائعاً. شعوري كان أفضل ولعبت بشكل أفضل من مساء أمس. أنا أسير باتجاه رائع".

ويلتقي الفائز ببطولة أستراليا أوائل العام في ربع النهائي الألماني يان-لينارد ستروف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان السابع 6-4 و3-6 و6-4.

وقرر دجوكوفيتش الأحد الانسحاب من منافسات الزوجي بسبب آلام في العنق، لكن يبدو أنه تعافى تماماً بحسب مجريات لقائه مع ساندغرن، وهذا ما أكده بعد المباراة بالقول "العنق جيد".

وانتهى مشوار البريطاني أندي موراي، بطل 2008 و2011 العائد إلى الملاعب بعد غياب لتسعة أشهر بعد عمليتين جراحيتين في الورك في كانون الثاني/يناير 2018 ثم في كانون الثاني/يناير 2019 قبل أن تمنعه كدمة في عظمة الحوض من المشاركة في بداية موسم 2020، عند ثمن النهائي بخسارته أمام الكندي ميلوش راونيتش من دون مقاومة 2-6 و2-6.

