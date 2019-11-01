وقدّم دجوكوفيتش، حامل لقب الدورة أربع مرات، مباراة رائعة وردّ بأفضل طريقة ممكنة اعتباره لخسارته أمام اليوناني في ربع نهائي دورة شنغهاي، ثامن دورات الماسترز، عندما جرّده من اللقب.

واحتاج دجوكوفيتش إلى 58 دقيقة فقط لتحقيق فوزه الثاني في أربع مواجهات مع تسيتسيباس، والثالثة بينهما هذا العام بعدما فاز الصربي في نهائي دورة مدريد للماسترز، فيما كان اليوناني حسم المواجهة الأولى بينهما في ثمن نهائي دورة مونتريال الكندية العام الماضي.

وضرب دجوكوفيتش بقوة في المجموعة الأولى وتقدم 5-صفر قبل أن ينهيها في صالحه 6-1، ثم تابع تفوقه في الثانية وكسبها 6-2.

وقال دجوكوفيتش "لقد كانت حقا مباراة جيدة لي اليوم"، مضيفا "طيلة الأسبوع وعلى مدار السنة هنا، من الرائع اللعب في باريس".

ديميتروف يسير بثبات

وفي الدور المقبل، يلتقي دجوكوفيتش مع البلغاري غريغور ديميتروف المصنف 27 عالميا وأول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 6-2 و7-5.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ديميتروف (28 عاما) الدور نصف النهائي في دورة باريس، وواصل مشواره الرائع بها عقب إقصائه النمساوي دومينيك تييم الخامس عالميا من ثمن النهائي الخميس.

ويتفوق دجوكوفيتش على ديميتروف في المواجهات المباشرة بينهما حيث فاز ثمان مرات مقابل خسارة واحدة.

وقال دجوكوفيتش عن مواجهة ديميتروف "ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد"، مضيفا "لدي الكثير من الاحترام له. لديه الكثير من الموهبة وسريع جدا. لكن لدي ثقة كبيرة بعد المباراة التي لعبتها اليوم".

شابوفالوف يواصل التألق

كما بلغ الكندي دينيس شابوفالوف نصف النهائي بفوزه السهل على الفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر 6-2 و6-2 في 59 دقيقة.

وبخّر شابوفالوف حلم مونفيس بنيل البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية في لندن حيث كان الأخير بحاجة إلى بلوغ نصف النهائي في باريس ليتواجد بين الثمانية الأفضل هذا الموسم، وبالتالي أسدى الكندي خدمة للإيطالي ماتيو بيريتيني الذي حجز البطاقة الثامنة ولحق بنادال ودجوكوفيتش وفيدرر ومدفيديف وتيم وتسيتسيباس وزفيريف.

نادال يتجاوز عقبة تسونغا

وأكمل الإسباني رافاييل نادال عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي بفوزه على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 7-6 (7-4) و6-1.

وسيلاقي نادال، حامل لقب 19 بطولة كبرى، في نصف النهائي الكندي دينيس شابوفالوف المتأهل على حساب الفرنسي الآخر غايل مونفيس.

ويسعى نادال (33 عاماً) إلى إحراز لقب البطولة للمرة الأولى في مشواره المرصّع بالنجاحات بعد أن فشل في التتويج بها عام 2007 عندما خسر في النهائي الوحيد له في هذه الدورة أمام الأرجنتيني دافيد نالبانديان.

وهي المرة الـ73 التي يبلغ فيها نادال دور الأربعة في دورات الماسترز وبات على بعد فوزين من اللقب الـ85 في مسيرته الاحترافية بينها 19 لقبا في الغراند سلام.

وواجه نادال مقاومة كبيرة من تسونغا في المجموعة الأولى حيث فرض الأخير التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6 ليحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل آلت نتيجته لمصلحة الإسباني 7-4 ليحسم المجموعة في 58 دقيقة.

واستهل نادال المجموعة الثانية بقوة وكسر إرسال تسونغا في الشوط الثاني ليتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، قبل أن يقلص تسونغا الفارق 1-3، لكن نادال كسر إرساله للمرة الثانية في الشوط السادس ليتقدم 5-1 قبل أن يحسم النتيجة 6-1 في 37 دقيقة.