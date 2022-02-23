واحتاج نادال، ابن الـ 35 عاماً، إلى مجموعتين للتغلب على كودلا 6-3 و6-2، وضرب موعداً مع أميركي آخر ستيفان كوزلوف المصنف 130 عالمياً والذي يعرفه جيداً كونه زميله في التدريب.

ونجح نادال الخامس عالمياً في كسر ارسال كودلا المصنف المئة عالمياً في الشوط الرابع للمجموعة الأولى ليتقدم 3-1، وتابع تقدمه من دون أن يرتجف للفوز بها.

وأعاد نادال الكرّة في المجموعة الثانية ليتقدم سريعاً 4-1، ويحسم لاحقاً المباراة بعد ساعة و16 دقيقة.

وسدد "الماتادور" الإسباني 8 ارسالات ساحقة وفاز بـ36 نقطة من أصل 40 على ارساله.

ويبحث نادال في المكسيك عن لقبه الـ91 في مسيرته بعدما فاز في ملبورن في كانون الثاني/يناير بلقبه الـ21 في بطولات الغراند سلام، محطماً الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

تأهل سهل لمدفيديف

في المقابل، لم يعانِ وصيف نادال في ملبورن، مدفيديف بدوره للفوز على بير 6-3 و6-4 واحتاج فقط إلى ساعة و41 دقيقة لعبور الدور الأوّل.

ويقف المصنف ثانياً عالمياً عند عتبة إنجاز تاريخي حيث بإمكانه وفق سيناريوهات متعددة أن يزيح دجوكوفيتش عن عرشه في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بدءاً من الإثنين المقبل، علماً أن الصربي يخوض بالتزامن مع موعد أكابولكو دورة دبي في أوّل مشاركة له بعد ترحيله عن الأراضي الاسترالية ومنعه من المشاركة في بطولتها الكبرى على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبخلاف نجاحات نادال ومدفيديف، أعلن الإيطالي ماتيو بيريتيني السادس عالمياً انسحابه من الدورة بسبب التعب، وذلك على الرغم من فوزه بالمجموعة الأولى أمام الأميركي تومي بول.

وغادر بيريتيني الملعب بعدما كان متأخراً في المجموعة الثانية 1-5، علماً أنه حسم الأولى 6-4.

وفي وقت متأخر من الأمسية، فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالمياً بصعوبة على الصربي لازلو دييري (51) بمجموعتين 7-6 (9-7) و7-6 (7-4) بعد قرابة ساعتين وربع الساعة.

وما زال تسيتسيباس يبحث عن لقبه الأوّل هذا العام، في حين تلقى خسارة مفاجئة أمام الروسي رومان سافيولين الأسبوع الماضي في دورة مرسيليا الفرنسية.

