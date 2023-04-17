وشهد التصنيف الجديد تقدم كل من النرويجي كاسبر رود والروسي دانيل ميدفيديف مركزاً ليصبحا في المركزين الثالث والرابع توالياً خلف دجوكوفيتش وألكاراث وذلك على حساب تسيتسيباس الذي تراجع إلى المركز الخامس فيما احتفظ المتوج في مونتي كارلو أندري روبليف بالمركز السادس، أما وصيفه هولغر رونه فتقدم مركزين ليصبح سابعاً خلف وخلفه يانيك سينير فيما تراجع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم مركزين إلى التصنيف التاسع.

