

واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعة و53 دقيقة لإحراز لقبه الخامس على الأرض الإيطالية الترابية، في حين خسر النهائي خمس مرات أيضاً.



ورفع الصربي رصيده إلى 36 لقباً في دورات الألف نقطة للماسترز، مقابل 35 لنادال المصنف ثانياً عالمياً وحامل لقب الدورة العام الماضي والذي خرج من الدور ربع النهائي أمام شفارتزمان بالذات.



وقال "دجوكو" (33 عاماً) الذي تحضر بأفضل طريقة ممكنة لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأسبوع المقبل: "لقد كان اسبوعاً رائعاً، حتى لو أني لم ألعب بأفضل مستوى لي، أنا راض".



ورفع الصربي عدد انتصاراته هذا العام إلى 31 فوزاً من 32 مباراة، وكانت خسارته الوحيدة نتيجة استبعاده من فلاشينغ ميدوز بشكل مثير بسبب ضربه إحدى حكمات الخطوط بالكرة دون قصد خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينو بوستا في ثمن النهائي، حيث أصابها في حنجرتها وسقطت على الأرض.



وفرض شفارتزمان المصنف 15 عالمياً إيقاعه منذ البداية مقابل تأخر دجوكوفيتش في دخول أجواء المباراة تحت زخات المطر، فكسر الأرجنتيني إرسال منافسه في افتتاح المجموعة الأولى، وتقدم 2-صفر على إرساله، قبل أن يكرر الكسر مجدداً في الشوط الثالث ويتقدم 3-صفر.



غير أنّ رد الصربي لم يتأخر كثيراً لينتفض بكسر إرسال منافسه في الشوط الرابع ومن ثم في السادس ليفرض التعادل 3-3، قبل أن يجدد الكسر في الشوط 12 ويحسم المجموعة لصالحه 7-5 بعد ساعة و12 دقيقة.



وارتكب "دجوكو" 18 خطأ مباشراً مقابل 10 لشفارتزمان.



وكما الأولى، بدأ الأرجنتيني المجموعة بكسر إرسال الصربي، ليرد له الأخير التحية بسرعة في الشوط الثاني ويعادل النتيجة 1-1، ثم بقي التعادل سيد الموقف بين اللاعبين حتى عاد "دجوكو" إلى عادة كسر إرسال منافسه في الشوط الثامن ويتقدم 5-3، منهياً في الشوط التالي المجموعة والمباراة لصالحه.



وأقيمت المباراة أمام عدد ضئيل من الجماهير بعدما سمحت السلطات بإقامة مباريات نصف النهائي والنهائي إن كان عند السيدات أو الرجال بحضور ألف مشجع كحد أقصى.