دجوكوفيتش يفتتح مركزاً تدريبياً July 14, 2022 15:13 2:11 دقيقة افتتح نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش مركزاً تدريبياً وملاعب للتنس في البوسنة والهرسك وفي منطقة تعوّد أن يزورها بين الحين والآخر لتجديد طاقته. تقارير إخبارية نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة سان خوسيه يحقق فوزاً ثميناً على لوس أنجلس غالاكسي 0:40 دقيقة (تقارير) اتفاق برشلونة ومان يونايتد بشأن دي يونغ 0:39 دقيقة المنتخب الأسترالي يحقق فوزه الثاني 2:11 دقيقة دجوكوفيتش يفتتح مركزاً تدريبياً 0:44 دقيقة مصر تتجاوز المغرب وتضرب موعداً مع الجزائر 0:57 دقيقة ميلووكي باكس يفوز على مينيسوتا تمبر وولفز 0:42 دقيقة أومانيالا سيشارك في بطولة العالم لألعاب القوى 0:34 دقيقة أوزيل ينتقل إلى باشاك شهير 0:45 دقيقة برشلونة يعلن تمديد عقد ديمبيلي 2:58 دقيقة لقاء حصري مع مدير بطولة باريس بريميير بادل الكبرى