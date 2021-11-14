دجوكوفيتش يتحدث عن حجم الضغوطات عليه من قبل beIN SPORTS November 14, 2021 14:17 0:54 دقيقة أكّد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأوّل عالمياً أنّه عاش ضغوطاً كبيرة قبل إنجازاته التي كتب بها التاريخ، مشيراً إلى أنّه يعتبر بطولة باريس ماسترز بمثابة بداية موسمه الخاص في فترة ما بعد الإنجاز مقابلات نوفاك دجوكوفيتش باريس ماسترز -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة عودة ماراثون بيروت بعد غياب بسبب كورونا 0:54 دقيقة دجوكوفيتش يتحدث عن حجم الضغوطات عليه 9:17 دقيقة ريميرو حارس سوسييداد: قادرون على المنافسة 2:36 دقيقة منتخب قطر ضيفاً على نظيره منتخب أذربيجان 1:05 دقيقة كرواتيا - روسيا مواجهة حاسمة لبلوغ مونديال قطر 2:59 دقيقة لقاء ناري في لشبونة بين البرتغال وصربيا 3:09 دقيقة إسبانيا تواجه السويد في موقعة لاهبة 3:59 دقيقة مونتينيغرو تحبط آمال هولندا بتعادل في الوقت القاتل 5:04 دقيقة فرنسا تلحق بركب المتأهلين إلى نهائيات مونديال 2022 5:19 دقيقة منتخب بلجيكا يتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™