واحتاج دجوكوفيتش، الذي سيلتقي في الدور المقبل الإسباني كارلوس ألكاراث الفائز على مواطنه رافاييل نادال، إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من عقبة هوركاش الثاني عشر في الدورة، كسر خلالها إرساله مرة واحدة في كل مجموعة، محققا فوزه الرابع في أربع مواجهات أمام البولندي، ليبلغ نصف النهائي السابع في مدريد.

وهو الفوز الثاني لدجوكوفيتش في الدورة بعد الأول في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-2 بعدما أعفي من خوض الدور الأول، فيما تأهل إلى ربع النهائي دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه البريطاني أندي موراي بسبب المرض.

وهي الدورة الثالثة يشارك فيها دجوكوفيتش منذ عودته الى الملاعب بعد ترحيله من استراليا وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى بسبب عدم تلقيه لقاحاً مضاداً لفيروس "كوفيد-19".



قال الصربي الذي بلغ نهائي بلغراد الشهر الماضي "بصراحة، لا يهمّني من يتواجد على الجهة المقابلة. ما أريده أن أتحسّن يوماً بعد يوم وأن أركز فقط على نفسي".