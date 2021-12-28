شكوك كبيرة حول توجه المصنف الأول عالمياً إلى أستراليا سادت بعد أن رفض تأكيد ما إذا كان قد حصل على اللقاح ضد فيروس كورونا أم لا.

حيث نقلت وسائل إعلام صربية عن عضو في فريقِ دجوكوفيتش، رفضت الكشفَ عن اسمه، أنّهم "متأكدون بنسبةِ تسعة وتسعين في المائة من أنّه لن يشارك في كأس ِرابطة محترفي التنس والتي تنطلقُ مباشرة ًقبل بطولةِ أستراليا المفتوحة"، معززاً الشكَ حول مشاركةِ دجوكوفيتش في البطولةِ الكبرى الأولى للعام من عدمها.

إلا انّ الاتحادَ الأسترالي للعبة كشفَ أنّ النجمَ الصربي لم ينسحب من البطولة المخصصة للفرق والتي ستنطلقُ السبت في سيدني حيث أسفرت القرعة ُ عن وقوع ِدجوكوفيتش في مواجهة ِالنرويجي كاسبر رود في اليوم الأول.

