دجوكوفيتش لا يحمل أي ضغينة ً ضد أستراليا من قبل beIN SPORTS February 18, 2022 17:29 1:21 دقيقة أكد نجمُ التنس نوفاك دجوكوفيتش أنه لا يحمل أي ضغينة ضد أستراليا على الرغم من صعوبة ِنسيان ما حدثَ هناك، مُعترفاً أنه لا يستطيعُ التحكمَ في قوانين ِالدول المختلفة رغمَ رغبتهِ خوضَ أكبر قدر من البطولاتِ هذا العام. مقابلات نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة دجوكوفيتش لا يحمل أي ضغينة ً ضد أستراليا 1:17 دقيقة شابوفالوف في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:42 دقيقة لا وجود لصراع بين ماغواير ورونالدو 2:25 دقيقة تعادل الهلال والأهلي بلا أهداف 0:34 دقيقة بريساز تفوز بذهبيتها الأولى في الأولمبياد 1:01 دقيقة باخ يهدد المتورطين بقضية فالييفا 0:38 دقيقة كندا تنال برونزية الكيرلينغ للرجال 0:30 دقيقة توماس كرول يتوّج بذهبيته الثانية 1:03 دقيقة هاميلتون: "لم أقل أبداً بأني سأتوقف" 4:39 دقيقة لقب رابع في البياتلون للنروجي يوهانيس بو