وحسم مدفيديف المباراة لصالحه 6-3، 4-6، و6-2، ليحرم الصربي من لقب ثالث في الدورة التي تستضيفها إمارة موناكو، ويثأر من خسارته أمامه في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام في مدينة ملبورن، في طريق الصربي الى إحراز اللقب.

ويلاقي الروسي في الدور نصف النهائي الصربي دوشان لايوفيتش الذي تغلب في ربع النهائي اليوم على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-4 و7-5.

وقال مدفيديف بعد فوزه على المصنف أول عالميا وفي الدورة "تكتيكي الأول ضد نوفاك كان العمل على ارتكاب أخطاء أقل منه. نجح الأمر بشكل جيد في المجموعة الأولى، لكن ليس بالقدر ذاته في الثانية".

وفي المباراة التي امتدت ساعتين و21 دقيقة، تفوق الروسي في المجموعة الأولى بسهولة نسبية في مواجهة منافس صربي لم يقدم المستوى المعهود منه في المباراتين الأوليين اللتين خاضهما في الدورة بعد إعفائه من خوض الدور الأول. لكن دجوكوفيتش قدم أداء قويا في المجموعة الثانية، قبل أن يتراجع مجددا في الثالثة ويتأخر بنتيجة 1-5 قبل أن يحسم الروسي 2-1.

وحسم الروسي المباراة من الفرصة الأولى، وبدا غير متأثر بمشكلة في الفخذ الأيسر تطلبت منه استدعاء المعالج الفيزيائي أكثر من مرة، ليحقق المصنف 14 عالميا فوزه الأول على الصربي في رابع مباراة بينهما.

في المقابل، واصل جيوكوفيتش الذي كان يبحث عن لقبه الـ33 في دورات الماسترز لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله المصنف ثانيا الإسباني رافايل نادال، أداءه المتواضع في دورات الماسترز لهذا الموسم، بخروج مبكر نسبيا للمرة الثالثة، بعد دور الـ16 لميامي الأميركية أمام الإسباني روبرتو باوتسيتا أغوت في آذار/مارس الماضي، وقبلها في الدور الثالث لدورة انديان ويلز في الولايات المتحدة أيضا، أمام الألماني فيليب كولشرايبر.

وقلل الصربي من شأن خروجه المبكر، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إليه في الموسم الترابي ستكون بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام على ملاعب رولان غاروس أواخر أيار/مايو.



وأوضح "بطولة فرنسا المفتوحة هي الهدف الأهم على الملاعب الترابية. من المتوقع بالنسبة إليّ أن أبلغ ذروة أدائي في تلك البطولة، لأن هذا ما أسعى إليه"، وحيث يأمل في أن يحرز لقبه الرابع تواليا في بطولات "الغراند سلام"، بعد ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية 2018، وأستراليا المفتوحة 2019.



أضاف بشأن مونتي كارلو "هذه الدورة الأولى على الملاعب الترابية (هذا الموسم)، والموسم طويل. لنرى كيف ستسير الأمور (...) أقدم أفضل ما لديّ في بطولات الغراند سلام وهذا ما أعتزم القيام به" في فرنسا أيضا.

وأحرز دجوكوفيتش لقب مونتي كارلو عامي 2013 و2015، لكن أفضل نتيجة له فيها منذ تتويجه الأخير كانت الدور ربع النهائي في 2017.

نادال يواصل المشوار

وبلغ الثاني الإسباني رافايل نادال حامل لقب الأعوام الثلاثة الماضية نصف النهائي على حساب الأرجنتيني غيدو بيا.



وتخطى نادال الباحث عن لقبه الثاني عشر في الدورة المقامة على الملاعب الترابية، عتبة بيا المصنف 35 بنتيجة 7-6 (7-1) و6-3، في مباراة استغرقت ساعتين و20 دقيقة.



وأتى بلوغ الإسباني الدور نصف النهائي في مونتي كارلو للمرة الـ14 في مسيرته، بعد مجموعة أولى صعبة شهدت كسر الإرسال ثماني مرات واستغرقت ساعة و20 دقيقة، قبل أن يحسمها نادال لصالحه بشوط فاصل.



ويلاقي نادال في نصف النهائي الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش 1-6 و6-3 و6-2.



وواصل الإسباني تعزيز سجله المذهل في مونتي كارلو، اذ حقق اليوم فوزه الـ71 مقابل أربع هزائم فقط، آخرها في نصف نهائي العام 2015 عندما خسر أمام دجوكوفيتش.