فبعد أن فاز سونيـغو في المجموعة الأولى عبر شوط كسر التعادل، واصل الإيطالي أفضليتَه ليتبعها بمجموعة ثانية أكثر سهولة بنتيجة ستة أشواط لاثنين، محققاً فوزه الأول بعد ست هزائم متتالية في بطولات الأساتذة، وضارباً موعداً مع البريطاني دانييل إيفانز.

