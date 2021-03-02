قرر السويسري روجيه فيدرر الذي أعلن أنه سيعود إلى الملاعب الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل بعد فترة توقفت دامت 13 شهراً، عدم الدفاع عن لقبه في دورة ميامي ماسترز للألف نقطة لدى المحترفين، بحسب ما أفادت تقارير أميركية.

واشارت صحيفة ميامي هيرالد إلى أن وكيل الرقم 1 عالمياً سابقاً طوني غودسيك جزم صحة المعلومة التي تناقلتها في بداية الأمر قناة التلفزة السويسرية "آر تي أس"، وأضافت أن فيدرر الفائز بـ 20 لقباً كبيراً يأمل في المشاركة في دورة قطر (8-13 آذار/مارس) وثم في دبي (14-20 آذار/مارس) قبل أن يحصل على فترة من الراحة.

ويبدو أن فيدرر (39 عاماً) الذي بات يتقاسم الرقم القياسي لعدد الأسابيع في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين (310) مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز مؤخراً ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة في مسيرته، لا يريد إرهاق نفسه كثيراً مع عودته إلى ملاعب كرة المضرب بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى.

ولم يضرب فيدرر، المصنف خامساً عالمياً، الكرة الصفراء منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير 2020، علماً أنه لن يتمكن من الدفاع عن لقبه الذي أحرزه عام 2019 في دورة ميامي، فيما لم تنظم نسخة عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان السويسري قرر عدم المشاركة في ملبورن الشهر الماضي بعدما شعر بعدم جهوزيته من الناحية البدنية وتردده في الخضوع للحجر الصحي المفروض من قبل المنظمين، ليستغل دجوكوفيتش المناسبة ويحتفظ بلقبه، فيما فضّل فيدرر أن يعود في الدوحة

وطمأن فيدرر عشاق كرة المضرب الذي يخشون على مسيرته قبل شهر قائلاً "للمرة الأولى، أشعر أن ركبتي جاهزة للمنافسة من جديد".

ويعتبر غيابه عن دورة ميامي المقررة من 22 الشهر الحالي حتى 4 نيسان/أبريل المقبل صفعة بوجه المنظمين الذين كانوا يأملون في إعادة لم شمل الثلاثي "بيغ3" مع "ديوكو" والإسباني رافايل نادال، في حال تعافى الصربي من آلامه في البطن والثاني من آلامه في الظهر، فيما تم تأجيل دورة إنديانا ويلز للماسترز ألف نقطة والتي كان من المقرر اقامتها في الربيع.