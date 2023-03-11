كما شق كلٌّ من النرويجي كاسبر رود والبيلاروسية أرينا سابالينكا طريقه إلى الدور الثالث بسهولة، إلى الدور الثالث.

ففي الدور الثاني من البطولة قاتل تسيتسيباس المصنف ثالثاً عالمياً والذي عانى من آلام في الكنف، بيد أنه سقط في النهاية أمام الأسترالي جوردان تومسون المصنف 87 عالمياً 7-6 (7-0) و4-6 و7-6 (7-5) في ساعتين و36 دقيقة، دون ان ينجح في رفع مستواه في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، يقدّم مدفيديف مستويات مميزة راهناً، وكان الأميركي براندون ناكاشيما المصنف 48 ضحيته الأولى، فأقصاه بمجموعتين 6-4 و6-3 في ساعة و26 دقيقة.

ويأمل الروسي في تصحيح مساره في إنديان ويلز حيث لم يتجاوز ثمن النهائي في مسيرته.

بعد تتويجه توالياً في روتردام، الدوحة ودبي، يُعدّ مدفيديف من أبرز المرشحين لخطف لقب الدورة الأميركية المرموقة.

وبعد بداية موسم افتقد فيها للثقة، بلغ النرويجي كاسبر رود المصنف رابعاً عالمياً الدور الثالث بتخطيه الأرجنتين دييغو شفارتسمان المصنف 38 ليلاقي التشيلي كريستيان غارين (97).

ولدى السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والمتوجة في كانون الثاني/يناير بأوّل لقب كبير لها في أستراليا، بنتيجة ساحقة على الروسية إيفغينيا رودينا (427) 6-2 و6-0.

