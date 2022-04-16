

وحسم تسيتسيباس المصنف الخامس عالميا المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة قبل أن يحسم المواجهة التي دامت ساعة وخمس عشرة دقيقة بفوزه في المجموعة الثانية بستة أشوط لاثنين ويضمن مقعدا في النهائي.

وسيواجه تسيتسيباس في النهائي الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف بمجموعتين لواحدة.

ونجح فوكينا المصنف السادس والأربعون عالميا في حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة لكن ديميتروف عاد في المجموعة الثانية وحسمها بشوط كسر التعادل 7-6 (7-2) قبل أن يعود فوكينا ليحسم المجموعة الفاصلة بستة لثلاثة ليضمن بطاقة المشهد الختامي.