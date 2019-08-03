وضرب تسيتسيباس موعداً مع الأسترالي نيك كيريوس المثير للجدل في المربع الذهبي.

وفقد الفرنسي بنوا أعصابه في الشوط الثالث بالمجموعة الثانية عندما أوقف تسيتسيباس، المصنف الأول في البطولة، اللقاء لربط الحذاء.

وأبلغ بنوا الحكم بأن منافسه اليوناني يضيع الوقت، وقال إنها عادة لدى تسيتسيباس الذي أوقف اللعب بسبب مشاكل مع الحذاء في آخر مباراتين له.

وبعد استئناف اللعب وخسارة بنوا لنقطة تظاهر اللاعب الفرنسي بأن لديه مشكلة في حذائه وجلس على مقعده لكنه لم يتلق تحذيراً من الحكم.

ولم يستعد بنوا توازنه بعد الخلاف وفاز تسيتسيباس بسهولة.

من جهته، سدد كيريوس 19 إرسالاً ساحقا واحتاج إلى أقل من ساعة ليهزم السلوفاكي نوربرت جومبوش 6-3 و6-3 وسيواجه تسيتسيباس لأول مرة في مشوارهما.

وأظهر الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث في البطولة صلابة خلال فوز رائع 6-4 و7-6 على مارين سيليتش وسيواجه الألماني بيتر جويوفيتشك الذي هزم البريطاني كايل إدموند 6-3 و4-6 و6-3 في دور الثمانية.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات فازت اللاعبة الصاعدة كاتي مكنالي على المصنفة الرابعة في البطولة سو-وي هسيه 6-4 و6-3 لتبلغ المربع الذهبي في أول مشاركة لها ببطولات رابطة اللاعبات المحترفات.

وستلعب مكنالي (17 عاماً) مع كاميلا جورجي التي هزمت زارينا دياس 6-3 و6-2.

كما تغلبت نا كالينسكايا على كريستينا ملادينوفيتش 6-4 و4-6 و6-2 لتواجه جيسيكا بيجولا في قبل النهائي.

