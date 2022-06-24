ورغم وصوله إلى 20 مباراة نهائية خلال مسيرته، بينها بطولة رولان غاروس العام الماضي حين خسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لم ينجح اليوناني البالغ 23 عاماً في خوض أي نهائي على الملاعب العشبية قبل اليوم.

ويأتي تأهله إلى نهائي مايوركا التي خسرت الخميس بطلها الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، بسقوطه أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت في ربع النهائي، قبل أيام معدودة على انطلاق بطولة ويمبلدون المقامة على ملاعب عشبية والتي خرج من دورها الأول في ثلاث من مشاركاته الأربع السابقة، فيما انتهت المشاركة الأخرى عام 2018 عند الدور الرابع.

ويلتقي تسيتسيباس في النهائي الرابع له هذا الموسم (أحرز لقباً واحداً في مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز)، باوتيستا أغوت المصنف خامساً والذي تغلب بدوره على السويسري أنطوان بيلييه 7-6 (7-5) و6-2.

وستكون مواجهة النهائي الثالثة بين تسيتسيباس وباوتيستا أغوت، الساعي إلى لقبه الثاني هذا الموسم والحادي عشر في مسيرته، بعدما خرج الأول منتصراً من الأوليين عام 2019 في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وعام 2021 في دور المجموعات لكأس "أيه تي بي".