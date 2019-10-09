بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوز ثأري صعب على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 7-6 (3/7) و7-6 (3/7)، فيما لم تكن المهمة أسهل على الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (13/15) و7-6 (3/7).

واحتاج المصنف سابع عالمياً وسادساً في شنغهاي إلى ساعتين ودقيقتين لتحقيق فوزه الأول على المصنف التاسع عشر على العالم، بعد أن خرج الأخير منتصراً في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقًا.

ويلتقي اليوناني (21 عاماً) تالياً مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز الثلاثاء على الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و7-6.

وكسر تسيتسيباس، الساعي لضمان مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تضم أفضل ثمانية لاعبين خلال 2019، إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن يرد الكندي التحية في الشوط التالي ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل، حسمه اليوناني لصالحه.

وفاز كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية ليتكرر سيناريو ختام المجموعة الأولى.

ومع بقاء قرابة خمسة أسابيع على إقامة بطولة الماسترز الختامية في لندن، أضاف اليوناني 90 نقطة إلى رصيده الذي أًصبح 3460 نقطة في المركز السادس خلف الخماسي الضامن لتأهله الإسباني رافايل نادال، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، السويسري روجيه فيدرر، الروسي دانييل ميدفيديف والنمساوي دومينيك تييم.

صعود زفيريف

ومن جانبه احتاج زفيريف المصنف سادس عالمياً إلى ساعة و47 دقيقة للتغلب على شاردي المصنف 71، وبات في رصيده 2345 نقطة في المركز الثامن في السباق إلى لندن حيث يسعى للدفاع عن لقبه والـ1500 نقطة بعد أن أسقط دجوكوفيتش في نهائي العام الماضي.

وافتتح الألماني (22 عاماً) المواجهة بكسر إرسال شاردي في الشوط الأول من المجموعة الأولى، قبل أن يرد الأخير بالمثل في الشوط الرابع ويحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل ماراتوني حسمه زفيريف بنتيجة 15-13.

وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، إلا أن شاردي (32 عامًا) كان البادئ بالكسر في الشوط الخامس قبل أن يرد زفيريف في العاشر ويلجآن مجدداً إلى شوط فاصل حسمه الالماني بسهولة 7-3.

ويلتفي زفيريف تالياً الروسي أندري روبليف الفائز على الأسترالي جون ميلمان 6-2 و6-0.

بيريتيني يواصل التقدم

وتأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني إلى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على التشيلي كريستيان غارين 6-3 و6-3.

ويلتقي المصنف الثالث عشر عالميا الذي بلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأخيرة قبل خروجه أمام نادال، مواطن الأخير روبرتو باوتيستا أغوت الفائز على الأميركي ريلي أوبيلكا 6-4 و7-5.

وبلغ المصنف خامسا عالميا النمساوي دومينيك تييم الدور ثمن النهائي بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 37 بنتيجة 7-6 (7-3) و6-3.

ويلتقي تييم في الدور التالي مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز الثلاثاء على الفرنسي بونوا بير.

وبلغ البلجيكي دافيد غوفان ثمن النهائي أيضاً بعد انسحاب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 57 عالميا بداعي الاصابة، حين كان البلجيكي متقدما 6-2 و3-0.

ويلتقي غوفان السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالث عالميًا الذي أقصى الثلاثاء الاسباني ألبرت راموس فينولاس 6-2 و7-6 (7-5).

وبلغ الروسي كارن خاتشانوف ثمن النهائي بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 6-2 و6-4.

ويتواجه المصنف تاسعا عالميًا مع الايطالي فابيو فونييني الثاني عشر الذي أسقط الثلاثاء البريطاني أندي مواري في مباراة ماراتونية بنتيجة 7-6 (7-4)، 2-6 و7-6 (7-2).

