وتفوق تسيتسيباس، المصنف سادسًا عالميًا، على نظيره العاشر 7-6 (10-8)، 6-3 في ساعة و41 دقيقة.



وعززّ تسيتسيباس تفوقه إلى 7-2 في المواجهات المباشرة مع هوركاش.



وأنقذ تسيتسيباس (24 عامًا) خمس نقاط لخسارة المجموعة الأولى في شوط كسر التعادل قبل أن يحسمه من الفرصة الأولى 10-8 ويمضي قدمًا في الثانية ليلتقي مع روبليف، التاسع عالميًا، الفائز 6-1، 6-2 على مانارينو (51) في غضون 55 دقيقة فقط.



ويتفوق تسيتسيباس 5-4 في المواجهات المباشرة مع الروسي، آخرها فوز في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز هذا العام.



