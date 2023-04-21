ويلتقي تسيتسيباس، المصنف ثانيًا في الدورة، تاليًا مع الإيطالي لورنتسو موزيتي الذي تأهل من دون أن يلعب بعد انسحاب مواطنه يانيك سينر للمرض.

وأكد اليوناني تفوقه المطلق على دي مينور (19 عالمياً) محققًا فوزه التاسع على منافسه في تسع مواجهات.

وبلغ الإسباني كارلوس ألكاراس الدور نصف النهائي بفوزه الصعب على مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-6 (7-5) و6-4.

وواجه ألكاراس صعوبة كبيرة في تخطي مواطنه فبعد أن كسر إرسال منافسه في الشوط الأول رد الأخير التحية ونجح في إدراك التعادل 3-3.



وعاد ألكاراس ليتقدم مجدداً 5-4 وكان الإرسال في حوزته لحسم المجموعة الأولى في صالحه لكن منافسه أجبره على جولة فاصلة فاز بها ألكاراس بصعوبة.



وتقدم ألكاراس 3-1 في الثانية وأدرك فوكينا التعادل 4-4 لكن الكلمة الأخيرة كانت للأول الذي كسر إرسال منافسه في الشوط العاشر ليفوز بالمباراة.

ويلتقي ألكاراس في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والبريطاني داني ايفانز.

