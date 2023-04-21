ويلتقي تسيتسيباس، المصنف ثانيًا في الدورة، تاليًا مع الإيطالي لورنتسو موزيتي الذي تأهل من دون أن يلعب بعد انسحاب مواطنه يانيك سينر للمرض.

وأكد اليوناني تفوقه المطلق على دي مينور (19 عالمياً) محققًا فوزه التاسع على منافسه في تسع مواجهات.