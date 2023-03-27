

وهي المباراة الأولى لتسيتسيباس في دورة ميامي حيث أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين والمصنفات الـ32 الأوائل، وتأهل إلى الدور الثالث من دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه الفرنسي ريشار غاكسيه لإصابة في كاحله.

ويبحث تسيتسيباس، المصنف ثانياً في هذه الدورة التي لم يذهب فيها أبعد من الدور ربع النهائي (2021) في أربع مشاركات سابقة، عن لقبه الأوّل في 2023 وتعويض سقوطه عند العقبة الأولى لدورة إنديان ويلز على يد الأسترالي جوردان تومسون.

وقال تسيتسيباس: "لقد انتظرت وقتاً طويلاً جداً كي ألعب. لقد شعرت وكأنني في عطلة الأسبوع الماضي، بالبقاء في ميامي" في إشارة إلى خروجه المبكر من إنديان ويلز وسفره مباشرة إلى ميامي.

وأضاف: "أنا سعيد لأنني بدأت. لقد كانت مباراة صعبة ضد منافس لعب كرة مضرب بشكل جيد ضد منافسين جيدين في الماضي. أنا سعيد بالطريقة التي تحولت بها الأمور وثقتي في النهاية".

وضرب تسيتسيباس بقوة في بداية المباراة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-3، لكن التشيلي رد التحية في الثانية وحسمها 6-4، قبل أن يستعيد اليوناني مستواه في الثالثة الحاسمة وكسبها 6-4 منهياً المباراة في صالحه بعد 124 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لتسيتسيباس على غارين في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع الروسي كارين خاتشانوف الرابع عشر والفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-2 و6-4.

وبلغ الدور الرابع أيضاً الفرنسي كنتان هاليس بفوزه على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 7-6 (7-2) و6-3.

ويلتقي هاليس في الدور التالي مع الروسي دانييل مدفيديف الخامس والذي تأهل دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه السلوفاكي أليكس مولكان بسبب الإصابة في وركه.

وخرج الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الخامس من الدور الثالث بخسارته أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروليندو الخامس والعشرين 2-6 و5-7.

بيغولا وريباكينا إلى ربع النهائي



ولدى السيدات، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميًا الدور ربع النهائي بتغلبها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-2.

وبلغت الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة الدور ربع النهائي بفوزها على البولندية ماغدا لينيت العشرين 6-1 و7-5.



وضربت بيغولا موعداً في الدور المقبل مع الروسية أناستاسيا بوتابوفا السابعة والعشرين والتي تغلبت على الصينية جينغ كينوين الثالثة والعشرين 6-4 و7-6 (7-4).

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها بيغولا ربع النهائي هذا العام. قالت عقب الفوز "كل شيء كان جيداً في البداية، ولكن الأمور أصبحت فجأة صعبة في المجموعة الثانية. لكنني سعيدة لأنني تمكنت من الحصول على بعض الطاقة وحسم النتيجة".

وعن مباراتها المقبلة، قالت "سيكون الأمر صعبًا حقًا. لقد واجهتها للتو في إنديان ويلز وخضنا معركة بالفعل (فازت الأميركية 3-6 و6-4 و7-5). كانت تلعب على مستوى عالٍ حقًا. لقد كانت، في الدورتين أو الدورات الثلاث الأخيرة، تلعب بشكل جيد. إنها واثقة من نفسها الآن".

كما تأهلت الى الدور ذاته الايطالية مارتينا تريفيزان الخامسة والعشرون بتغلبها على اللاتفية يلينا أوستابنكو الرابعة والعشرين 6-3 و6-3.

وتلعب تريفيزان في الدور المقبل مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة التي تغلبت على البلجيكية إيليز مرتنز 6-4 و6-3.

وحققت ريباكينا، بطلة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي وإنديان ويلز الأحد الماضي، فوزها الحادي عشر توالياً.

وحجزت الرومانية سورانا سيرستيا بطاقتها بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 7-6 (7-3) و6-4، وضربت موعداً مع التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا الخامسة عشرة أو الروسية فارفارا غراتشيفا.