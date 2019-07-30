تأهل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا إلى الدور الثاني من بطولة واشنطن للتنس بفوزه على الكندي برايدن شنور بمجموعتين متتاليتين تسونغا كان الأفضل منذ البداية وحسم المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، وواجه مقاومة كبيرة من اللاعب الكندي قبل أن يكسبَ الثانية بسبعة أشواط لستة

وفي إطار الدور ذاته، أقصى الأمريكي بيورن فراتان جيلو منافسه الكرواتي إيفو كارلوفيتش بالفوز عليه بمجموعتين لواحدة.

فراتان جيلو الذي يشارك ببطاقةِ دعوة، حسم المجموعة الأولى بستة أشواطٍ مقابل أربعة، قبل أن يعود النجم الكرواتي في المجموعةِ الثانية ويحسمَها بفضل شوط كسر التعادل. لكنَّ فراتان جيلو تمكن من الفوزِ بالمجموعة الثالثة بفضل شوط كسر التعادل أيضا ليُقصيَّ بذلك وصيف َ نسخةِ الفين وستة عشر.

