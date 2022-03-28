ويعتبر مدفيديف المصنف أوّل في الدورة أبرز المرشحين لإحراز اللقب بعدما كان أخرج البريطاني اندي موراي من الدور السابق.

ورغم الأداء الجيد لمارتينيس المصنف 47 عالمياً، إلاّ انه لم يتمكن من مقاومة بطل فلاشينغ ميدوز 2021 الذي كسر ارسال الإسباني أكثر من مرة، ليحسم اللقاء لصالحه في ساعة و24 دقيقة.

قال مدفيديف عقب فوزه "ضربت 14 إرسالاً ساحقاً وشعرت أني بحالة رائعة"، مضيفاً "المجموعة الثانية كانت متقاربة لكني تمكنت من الحفاظ على استقراري (في الأداء)".

وضرب مدفيديف موعداً في ثمن النهائي مع الأميركي جنسون بروكسبي الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت (17) 6-3 و5-7 و6-4.

وحجز البولندي هوبرت هوركاش مقعده في ثمن النهائي بفوزه الصعب على الروسي أصلان كاراتسيف 7-5 و4-6 و6-3.