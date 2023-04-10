وفي مسعاه لبلوغ ثمن النهائي، سيواجه بيريتيني المصنف سادساً سابقاً، الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الذي تغلب على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-4 الاثنين.

ولم يفز بيريتيني الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون في العام 2021، بأي مباراة على ملاعب موناكو خلال مشاركتيه السابقتين عامي 2019 و2021.

وكان آخر فوز له في دورات ماسترز الألف نقطة في دورة إنديان ويلز 2022 حين تغلب على لويد هاريس في الدور الثالث (خسر في الدور التالي أمام الصربي ميومير كيتسمانوفيتش) قبل أن يخضع لجراحة في معصمه في آذار/مارس من العام نفسه.

وإذا كان بيريتيني احتاج لعام من أجل تجديد الموعد مع الانتصارات في هذه الدورات، فإن النمساوي دومينيك تيم، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، حقق الإثنين فوزه الأول فيها منذ قرابة عامين بتغلبه على الفرنسي ريشار غاسكيه بسهولة تامة 6-1 و6-4.

ويعود الانتصار الأخير لبطل فلاشينغ ميدوز 2020 إلى أيار/مايو 2021 حين تغلب على المجري مارتون فوشوفيتش في الدور الثاني لدورة روما قبل أن يسقط في الدور التالي أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو.

وخاض بعدها وصيف رولان غاروس لعامي 2018 و2019 وأستراليا المفتوحة لعام 2020 أربع مشاركات فقط في دورات الألف نقطة للماسترز بسبب لعنة الإصابات وانتهى مشواره فيها عند الدور الأول.

ويأمل ابن الـ29 عاماً الذي حقق فوزه الثالث فقط لهذا الموسم، استعادة المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة التي عانى منها في معصمه في 2021 و2022 وهو سيلتقي في الدور الثاني الدنماركي هولغر رونه الذي أعفي من الدور الأول لأنه مصنف ثامن في الدورة.

وتأهل الى الدور الثاني أيضاً السويسري ستانيسلاس فافرينكا بطل 2014 بفوزه على الهولندي تالون غريكسبور 5-7، 6-3، و6-4.

وسيواجه السويسري البالغ 38 عاماً، الأميركي تايلور فريتز (عاشر عالمياً) لحجز مقعد له في ثمن النهائي.

من جهة أخرى، انتهى مشوار البريطاني أندي موراي (36 عاماً) بخسارته أمام الأسترالي أليكس دي مينور 1-6 و3-6. وسيواجه الأخير الألماني يان لينارد شتروف في الدور المقبل.

