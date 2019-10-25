وسيواجه بيريتيني (23 عاماً) المصنف 11 عالمياً حالياً وثالثا في الدورة في نصف النهائي النمساوي دومينيك تييم المتأهل بعد انسحاب الإسباني بابلو بوستا كارينيو من المباراة بسبب الإصابة بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم تييم في المجموعة الأولى 5-صفر.

وسينضم بيريتيني إلى مواطنيه أدريانو باناتا وكورادو باراتسوتي وفابيو فونييني الذين دخلوا سابقاً إلى نادي العشرة الأوائل سابقاً.

وقال بيريتيني: "أنا سعيد حقاً، كانت مباراة صعبة عقلياً وجسدياً (...) أندري يلعب بطريق ممتازة، وفي الأسبوع الماضي فاز بدورة موسكو، لذلك كان يشعر بالثقة لقد رأيت ذلك في الملعب".

كما بلغ دور الأربعة أيضاً الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الخامس بتغلبه على الروسي كارين خاتشانوف الثاني 7-6 (8-6) و6-2، ليضرب موعداً مع الفرنسي غايل مونفيس الرابع والفائز على السلوفيني ألياز بيديني 7-5 و6-1.

وعزز مونفيس وبيريتيني آمالهما في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لبطولة الماسترز الختامية في لندن.

وانحصرت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين بين سبعة لاعبين هم فضلاً عن بيريتيني الثامن ومونفيس الرابع عشر، الألماني ألكسندر زفيريف السابع والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع والبلجيكي دافيد غوفان العاشر والإيطالي فابيو فونييني الحادي عشر والياباني كي نيشيكوري الثاني عشر.

وضمن ستة لاعبين حتى الآن تأهلهم وهم الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنمساوي دومينيك تييم.