ووجه دجوكوفيتش إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه في البطولة التي خسر مباراتها النهائية العام الماضي أمام الألماني ألكسندر زفيريف، والتي يسعى هذا العام إلى الظفر بلقبها والعودة إلى صدارة التصنيف العالمي التي خسرها مطلع الأسبوع الحالي لصالح الإسباني رافايل نادال (يبلغ الفارق بينهما حالياً 640 نقطة). وفي حال تمكن الصربي من ذلك، سيتمكن من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي بيت سامبراس، بخصوص إنهاء العام في صدارة التصنيف للمرة السادسة.

وهي المباراة الأولى بين دجوكوفيتش وبيريتيني، وقدم خلالها الصربي عرضاً رائعاً كونه لم يخسر سوى 5 نقاط في ست أشواط كان الإرسال فيها بحوزته حيث تقدم 6-2 و4-صفر دون أن يمنح الإيطالي الواعد (23 عاماً) أي فرصة لكسر إرساله.

ولم يستسلم بيريتيني رغم تفوق الصربي ونجح في كسر إرسال الأخير في الشوط الخامس من المجموعة الثانية ليقلص الفارق إلى 1-4، لكن دجوكوفيتش رد التحية مباشرة وتقدم 5-1 قبل أن يكسب إرساله في الشوط السابع وينهي المجموعة في صالحه 6-1 وبالتالي المباراة في 63 دقيقة.

وقال دجوكوفيتش المتوج بلقب البطولة خمس مرات بينها أربع متتالية (2008، 2012، 2013، 2014، 2015) "أمر رائع العودة إلى اللعب هنا. في وقت سابق من هذا العام أمضيت فترة رائعة هنا في لندن" في إشارة إلى تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف "لم يكن من السهل بالنسبة له (بيريتيني) خوض مباراته الأولى في بطولة الماسترز. كنت أعرف أنه سيكون متوتراً وبالتالي استفدت من خبرتي للعب بشكل جيد".

تييم يفجر المفاجأة ويهزم فيدرر

وضمن مجموعة "بيورن بورغ" أيضاً فاز النمساوي دومينيك تييم الخامس على السويسري روجيه فيدرر الثالث بمجموعتين دون رد (7-5 و7-5).

وثأر تييم لخسارته أمام فيدرر 2-6 و3-6 في دور المجموعات للنسخة الأخيرة التي ودعها فيدرر من دور الأربعة على يد زفيريف المتوج باللقب لاحقاً على حساب دجوكوفيتش.

وكسر تييم إرسال فيدرر في الشوط الأول من المباراة لكن فيدرر رد التعادل في الشوط الرابع مدركاً التعادل 2-2 حيث تبادل اللاعبان كسب الإرسال حتى الشوط الحادي عشر عندما نجح النمساوي في كسر إرسال السويسري للمرة الثانية متقدماً 6-5 قبل أن يحسم المجموعة الأولى في صالحه 7-5 بعد 43 دقيقة.

وشهدت المجموعة الثانية ندية كبيرة بين اللاعبين وسنحت فرصة أمام فيدرر لكسر إرسال تييم في الشوط الرابع بيد أن الأخير أنقذ الموقف وفرض التعادل حتى الشوط العاشر، قبل أن يكرر ما فعله في المجموعة الأولى عندما كسر إرسال السويسري في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6-5 ثم ينهي المجموعة في صالحه 7-5 في 57 دقيقة.

وقال تييم "قدمنا مباراة جيدة، مباراة قوية ودائماً ما يكون للفوز على فيدرر الأسطورة نكهة خاصة".

في المقابل، علق فيدرر قائلاً "اعتقد أن دومينيك أنقذ نفسه بشكل جيد عندما اضطر إلى ذلك"، مضيفا "لذلك اعتقد أنه قدم أداءً قويا في المجموعة الأولى اليوم، وربما كان مستواي ليس جيداً بما يكفي اليوم، ولم تساعدني بداية المباراة".

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل اثنين إلى الدور نصف النهائي. وصنف نادال على رأس المجموعة الأولى ("مجموعة أندريه أغاسي") إلى جانب الروسي دانييل مدفيديف الرابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس وزفيريف السابع.