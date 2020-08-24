وكانت الأجواء الصامتة بملعب بيلي جين كينج مختلفة تماماً عن العام الماضي عندما أمتع ميدفيديف الجماهير بانتفاضة قوية في نهائي أمريكا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الإسباني رفائيل نادال في خمس مجموعات.

وقدم ميدفيديف أداء عمليا ضد منافسه الأمريكي المصنف 101 عالمياً أمام المدرجات الخالية بسبب إجراءات السلامة جراء جائحة فيروس كورونا.

ولم يتعرض ميدفيديف لمشاكل وأنقذ كل الفرص الثلاث لكسر إرساله وكسر إرسال منافسه مرة في كل مجموعة ليحسم الفوز السهل، ويلعب اللاعب الروسي المصنف الخامس عالمياً في الدور التالي ضد السلوفيني إلياش بيدين القادم من التصفيات والذي انتصر 7-6 و7-5 على الأميركي تيلور فريتز.

وقال الروسي (24 عاماً) بعد الفوز "لقد أرسلت بشكل جيد وأنا سعيد بالفوز، لاسيما أمام منافس خاض ثلاث مباريات".

وتابع "لم ألعب جيداً من الخط الخلفي ولكنني حصلت على فرصتين لكسر الارسال. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أحسنها ولكن سأفعل ذلك في الدور المقبل".

وكسر ميدفيديف ارسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الاولى ليحسمها لصالحه 6-4، فيما كسر ارسال الاميركي في الشوط الثالث من الثانية ليمضي قدما ويحسم اللقاء.

وسدد الكندي ميلوش راونيتش 23 ضربة إرسال ساحقة لينتصر 6-3 و7-5 على البريطاني دانييل إيفانز، فيما تفوق البلجيكي دافيد غوفان وصيف يطل نسخة العام الماضي على الكراوتي بورنا تشوريتش 7-6 (8/6) و6-4.

منافسات السيدات

لدى السيدات، عانت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس المصنفة ثالثة في الدورة للتفوق على روس بنتيجة 7-6 (8/6)، 3-6 و7-6 (7/صفر)، وتتجنب مفاجأة باكرة.

حققت وليامس حاملة لقب 23 بطولة كبرى والتي تحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي، 14 Yرسالاً ساحقاً ساهمت في فوزها بعد ساعتين و48 دقيقة.

وقالت وليامس (38 عاماً) "أحاول أن أتذكر متى لعبت آخر مرة مباراة استمرت ثلاث ساعات ...كانت صعبة وبدنية جدا".

أنقذت وليامس نقطة لحسم المجموعة الاولى في شوط كسر التعادل قبل أن تحسمها لصالحها محققة فوزها الثاني على منافستها في ثاني لقاء بينهما فقط، بعد ويمبلدون 2018.

وتلعب حاملة لقب سينسيناتي عامي 2014 و2015 تالياً مع اليونانية ماريا ساكاري لبتي تفوقت على الكازاخستانية يوليابوتنتسيفا 6-4 و7-6.

ومع غياب العديد من لاعبات الصف الأول بسبب مخاوف "كوفيد-19" ومع الخروج المبكر لكل من مواطنتها صوفيا كينن المصنفة رابعة عالمياً والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عالمياً، باتت وليامس المصفنة أولى في الدورة.

وفي أبرز النتائج، أقصت التشيكية ماري بوزكوفا مواطنتها بترا كفيتوفا المصنفة 12 عالميا وحاملة لقب ويمبلدون عامي 2011 و2014 بفوزها المفاجئ 2-6، 7-5 و6-2 في ساعتين و25 دقيقة.

وتفوقت البلجيكية إليز مرتنز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1، 6-7 (5-7) و6-3، فيما تغلبت البريطانية جوهانا كونتا المصنفة 15 عالمياً بسهولة على البلجيكية كيرستن فليبكنز 6-2 و6-صفر.

كما فازت الأستونية انيت كونتافيت على السويسرية جيل تيشمان بنتيجة 6-3 و6-4.