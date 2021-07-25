رود المصنف الثالث في البطولة نجح في فرض إيقاعه خلال المجموعة الأولى التي نالها بستة أشواط لثلاثة، ولم يجد رود أي عناء في حسم المجموعة الثانية بستة أشواط لاثنين، ليتوج َبرابع بطولة في مسيرته برابطة محترفي التنس محرزا ثالثَ ألقابه هذا الموسم.