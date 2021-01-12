وشهدت مباريات الدور الثاني من المنافسات خروج المصري محمد صفوت بعد خسارته أمام البلجيكي كيمير كوبيانز بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وفي أبرز النتائج الأخرى تأهل الروسي كاراتسيف والمصنف الثالث في الأدوار التمهيدية على حساب الأسترالي بورسيل عقب فوزه السهل 6-1 و6-2 وكذلك كان حال الياباني تارو دانييل الخامس الذي تجاوز الألماني ماكسيميليان مارتيرير 6-3 و6-4.

وتمكن الفرنسي غريغوار بارير الأول من التغلب على مواطنه ماكسيم جانفييه 6-2 و4-6 و6-1، وخرج الفرنسي الآخر هوانغ الثامن عقب هزيمته من مواطنه ريندركنيتش 6-7 (2-7) و4-6.

ووجد البوليفي هوغو ديليين المصنف الثاني صعوبة كبيرة قبل أن يتجاوز الأسترالي أندرو هاريس بمجموعتين دون رد 6-4 و7-6 (8-6).

وتابع البوسني دامير دزومهور السابع تألقه بتخطي الألماني يوليان لينز 6-2 و6-2.



وستحسم هوية المتأهلين الستة عشر إلى الدور الرئيسي لأولى بطولات الغراند سلام خلال منافسات اليوم الأخير المقررة يوم الأربعاء في مجمع خليفة للتنس والاسكواش.