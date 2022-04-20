وتمكّن ألياسيم من كسب المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لشوط واستفاق تابيرنر خلال المجموعة الثانية والتي استطاع الفوز بها بستة أشواط لثلاثة لكن الكندي استعاد توازنه خلال المجموعة الفاصلة وأنهاها لمصلحته بستة أشواط لأربعة ليحجز مقعده في الدور القادم.

وبلغ الإسباني كارلوس ألكاراث المصنف الحادي عشر عالميا الدور ذاته بفوزه على الكوري الجنوبي سون وو كوون بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و2-6 و6-2.

كما تأهل الإسباني بابلو كارينيو بوستا إلى الدور الثالث من البطولة بفوزه على مواطنه بيرنابي زاباتا ميراليس بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

وسيلاقي بوستا في الدور المقبل الإيطالي لورينزو سونيغو.



