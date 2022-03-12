بير تقدّم في المجموعةِ الأولى وأنهاها لمصلحته بستة أشواطٍ لاثنين، إلا أنّه فقد الثانية أمام نِديّةِ منافسهِ الألمانيّ بخمسةِ أشواط لسبعة، فتحوّل الحسم ُ إلى مجموعة فاصلة آلت فيها الكلمة لكوبفر بستّةِ أشواطٍ لأربعة.

وأقصى الأمريكي براندن ناكاشيما نظيرَهُ الفرنسي أدريان مانارينو بالفوز ِعليه بمجموعتين دون مقابل، نـاكاشيـما فرض أسلوبه ليظفرَ بالمجموعةِ الأولى بستّةِ أشواط لاثنين.

ورفع الفرنسي من وتيرتهِ في المجموعةِ الثانية، إلا أنّه فشلَ في معادلةِ النتيجة بعد أن حسمها الأمريكيّ لصالحه عبرَ شوطِ كسر التعادل، عابراً إلى الدور الثاني.

