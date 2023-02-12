فبعد أن خسرَ الصيني المجموعةَ الأولى عبر شوطِ كسرِ التعادل، رفع وتيرته نسقـَه ليعادلَ النتيجةَ بحسمهِ المجموعةَ الثانية بسبعة أشواط لخمسة، قبل أن يقولَ كلمتـَه في المجموعة الفاصلة بستة لأربعة، محققاً أكبرَ فوز في مسيرتهِ، ليصبح أولُ صيني يبلغ نهائي إحدى بطولات رابطة المحترفين في العصر المفتوح.

يبينغ في مواجهة إسنر

وو يبينغ سيلاقي في المباراةِ النهائية الأمريكي جون إيسنر والذي بلغ المشهد الختامي بتغلبه على مواطنه جيفري جون وولف بمجموعتين لواحدة.

جون وولف تمكن من إنهاء المجموعة الأولى لفائدتِه بواقع ستةِ أشواط لثلاثة. بعدها نجح جون إيسنر في تعديل النتيجة بنيلِه المجموعة الثانية بسبعةِ أشواطٍ لخمسة. قبل أن يواصل نهجَه الهجومي، ويَخطِف المجموعة الأخيرة لمصلحته بشوط كسر التعادل.

