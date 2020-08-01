السلطات المحلية توصي بإلغاء دورة مدريد للتنس من قبل beIN SPORTS August 1, 2020 21:11 0:53 دقيقة أوصت السّلطات المحليّة للعاصمة الإسبانية بإلغاء بطولة مدريد للتنس المقرّرة الشهر المقبل، على خلفيّة المخاوف من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجّد، بحسب ما أفـاد المنظمّون. تقارير إخبارية دورة مدريد دورة مدريد للتنس -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة أرتيتا يتحدّث عن إعادة أرسنال لمكانه الطبيعي 1:25 دقيقة أوباميانغ: "قمنا بردة فعل جيدة" 1:10 دقيقة لامبارد يشدد مجدداً على ضرورة التحسن 1:07 دقيقة توني باركر في مجلس إدارة نادي ليون 0:53 دقيقة السلطات المحلية توصي بإلغاء دورة مدريد للتنس 0:50 دقيقة فاسلاند يكسب دعوى قضائية ضد الاتحاد البلجيكي 1:47 دقيقة قمّة الريان والعربي تنتهي دون أهداف 0:43 دقيقة شيفيلد يمدد عقد باشام 2:00 دقيقة مشاعر متناقضة بين جماهير سان جيرمان وليون 4:19 دقيقة أوباميانغ يقود أرسنال لإحراز كأس الاتحاد الإنكليزي