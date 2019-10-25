واحتاج أوبيلكا المصنف 37 عالمياً إلى 93 دقيقة للتخلص من عقبة باوتيستا أغوت الذي تضاءلت حظوظه في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى بطولة الماسترز الختامية في لندن.

وحقق "الجلّاد" الأميركي الواعد (22 عاماً و2,13 م) 31 إرسالاً ساحقاً في المباراة ليبلغ نصف النهائي الخامس في مسيرته الاحترافية والرابع هذا الموسم آخرها في دورة طوكيو مطلع الشهر الحالي، علماً بأنه يملك لقباً واحداً حققه في دورة لونغ أيلاند الأميركية في شباط/فبراير الماضي.

ويلتقي أوبيلكا في الدور المقبل مع الأسترالي أليكس دي ميناور الذي تغلب على الألماني يان-لينارد ستروف 6-4 و7-6 (7-4).

وكان فيدرر، المصنف أول وبطل الدورة تسع مرات، أول المتأهلين إلى دور الأربعة بانسحاب مواطنه ستانيسلاس فافرينكا مساء الأربعاء عقب فوزه على الأميركي الآخر فرانسيس تيافوي في الدور الثاني وذلك بسبب الإصابة.

ويلتقي فيدرر في نصف النهائي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث أو الصربي فيليب كرايينوفيتش اللذين يلتقيان لاحقاً.