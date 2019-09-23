وكانت فيكيتش قد انتزعت المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط لأربعة قبل أن تنتفض أنس وتعود بقوة منتزعة الفوز في المجموعتين الثانية والثالثة حيث أنهتهما بنفس النتيجة وهي ستة أشواط لثلاثة لتحجز مقعدها في الدور الثاني حيث ستلاقي الكازاخية إيلينا ريباكينا

وفاجأت (هسيه سو وي) من الصين تايبيه منافستها الدنماركية كارولين فوزنياكي لتقصيها من الدور الأول بعدما قلبت تأخرها إلى فوز بمجوعتين لواحدة.

وكانت فوزنياكي حسمت المجموعة الأولى لصالحها بصعوبة بسبعة أشواط لستة لكنها انهارت في المجموعتين المواليتين أمام العودة القوية من قبل (سو وي) لتنتزع الأخيرة الفوز بهما بسهولة بستة أشواط لواحد وستة لاثنين مؤمنة مقعدها في الدور الثاني بعد ساعتين وأربع دقائق