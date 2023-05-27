وتوَّج يارّي مشواره الرائع في الدورة باللقب الثالث في مسيرته الاحترافية والأول منذ 2017 بعدما أطاح بالنرويجي كاسبر رود الرابع عالمياً والمتوج باللقب في العامين الأخيرين من ربع النهائي والألماني ألكسندر زفيريف الـ27 عالمياً من نصف النهائي.

وقال يارّي المصنف 54 عالمياً "إنه عام جيد جداً، أنا سعيد جداً".

وجاء لقب يارّي الأول له منذ عام 2017، عشية انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة البوليفي هوغو ديلين.

ولم يسبق لابن العاصمة سانتياغو تخطي الدور الأول في رولان غاروس في ثلاث مشاركات في منافسات الفردي (2017 إلى 2019).

