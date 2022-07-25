المجموعة الاولى أنهاها اللاعب الأرجنتيني بواقع ستة أشواط لثلاثة.

بعدها استعاد اللاعب الإيطالي زمام الامور عندما عادل المباراة بفوزه بالمجموعة الثانية بستة أشواط لواحد، قبل أن يواصل نهجه الهجومي في المجموعة الثالثة ويفوز بها ستة أشواط لأربعة.

