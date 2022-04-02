وغرّد مدفيديف (26 عاماً)، حامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز 2021، في حسابه الرسمي على تويتر "في الأشهر الأخيرة كنت ألعب بفتق صغير. قررت مع فريقي أن أقوم بتدخل (جراحي) صغير لعلاج المشكلة. سأغيب بين 1-2 شهرين وسأعمل جاهداً للعودة إلى الملعب قريبًا. شكراً على كل الدعم".

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support. — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) April 2, 2022

وكان مدفيديف ارتقى إلى المركز الأول عالمياً على مدى أسبوعين مطلع آذار/مارس، قبل التراجع إلى الثاني لصالح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الحادي والعشرين منه.

وبرغم كونه مرشحاً لإحراز لقب دورة ميامي للماسترز، أقصي وصيف بطولة أستراليا الأخيرة الخميس من ربع النهائي أمام البولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب 7-6 (9-7) و6-3.

بدا مرهقاً في المباراة وأخذ استراحة طويلة في غرف الملابس بين المجموعتين، كما طلب تدخل المعالج البدني بعد اتكائه عدة مرات على مضربه.

قال في مؤتمر صحافي "لم أكن في أفضل حالاتي خلال المباراة. بعد النقاط الصعبة، واجهت صعوبة في التقاط أنفاسي.

لم أكن اتعافى (من الارهاق) بشكل جيد. ربما بسبب الحرّ لكني عانيت من الدوار ولم أكن قادراً على ضرب الارسال".

حرمته الخسارة وفرصة بلوغ نصف النهائي من الصعود مجدداً إلى المركز الأول عالمياً.

قبل ذلك، كان مدفيديف فد خسر نصف نهائي دورة اكابولكو أمام النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال الذي هزمه في ملبورن، كما خرج بشكل مفاجئ من الدور الثالث في دورة إنديان ويلز للماسترز أمام الفرنسي غايل مونفيس.

أحرز الروسي لقبه الأول في البطولات الكبرى في فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي، حارماً دجوكوفيتش من ضمان إحراز الألقاب الأربعة في الغراند سلام في سنة واحدة والتتويج بلقبه الكبير الـ21 الذي بلغه نادال لاحقاً في أستراليا.