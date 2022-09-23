الأنظار تتجه لمباراة فيدرير الأخيرة September 23, 2022 15:37 5:54 دقيقة العد التنازلي للاعتزال الرسمي لفيدرير بدأ والأعين تتجه للمواجهة الأخيرة والتي ستكون بمثابة حلم يتحقق للجميع باتحاد فيدرير مع منافسه الأبدي نادال ضد الزوجي الأميركي تيافو وسوك. تقارير إخبارية رافاييل نادال كأس لايفر روجر فيدرير -آخر الفيديوهات 5:54 دقيقة الأنظار تتجه لمباراة فيدرير الأخيرة 0:43 دقيقة محاكاة لاختبار مدى جاهزية حافلات نقل الجماهير 0:56 دقيقة "فيفا" يطلق تطبيقًا جديدًا بشأن بيانات اللاعبين 0:28 دقيقة المنتخب الكاميروني يخسر ودّيًا أمام نظيره الأوزبكي 0:39 دقيقة مواجهة ودّية واعدة بين قطر وكندا 1:32 دقيقة مصر تبحث عن تغيير الصورة بقيادة محمد صلاح 0:47 دقيقة السعودية تواصل استعداداتها لمواجهة الإكوادور 1:22 دقيقة المغرب يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة تشيلي 2:43 دقيقة باخ يشدد على إتاحة ممارسة الرياضة لجميع اللاجئين 1:17 دقيقة مباراة ودّية مرتقبة بين أوروغواي وإيران