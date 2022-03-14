وتأتي هذه الخسارة بعد أسبوعين من إقصائه من دورة أكابولكو المكسيكية في الفردي بعدما عمد إلى ضرب كرسي الحكم بمضربه مرات عدة خلال مباراة في الزوجي، ليعاقب بثمانية أسابيع ايقاف عن جميع المسابقات مع وقف التنفيذ، اضافة إلى غرامة مالية بقيمة 40 ألف دولار في قرار أولي.

ورغم تراجع مستواه خلال المباراة أمام منافسه الأميركي، إلاّ أنّ زفيريف حافظ على رباطة جأشه ولم يبد غاضباً.

أرسل الألماني في المجموعة الثالثة ليتقدّم 5-2، غير أن بول والذي سبق له أن فاز عليه في المواجهة الأولى بينهما، كسر إرساله مباشرة بعد إرسال فاشل لزفيريف، قبل أن يتمكن من إجباره على خوض الشوط الفاصل، مستعيداً اسلوبه العدائي الذي تميز به في المجموعة الأولى.

وضرب بول موعداً في الدور التالي مع الأسترالي أليكس دي مينور (29) الفائز على مواطنه جون ميلمان 7-6 (7-4) و6-3.

فوز عاشر توالياً لروبليف

وبخلاف زفيريف، حقق الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً في الدورة، انتصاره العاشر توالياً بفوزه السهل على الالماني دومينيك كوبفر 7-5 و6-4.

تخلف روبليف 2-4 قبل أن يكسر إرسال منافسه المصنف 51 عالمياً، ليحسم المجموعة الاولى لصالحه.

وشهدت المجموعة الثانية ندية بين اللاعبين، فبعدما كسر روبليف ارسال كوبفر ليتقدم 4-3، رد الاخير سريعاً بكسر ارسال الروسي لتتعادل الكفة 4-4، ليكرر روبليف الامر ذاته ويتقدم 5-4 وينجو لاحقاً من ثلاث نقاط لكسر ارساله ليفوز بالمجموعة وثم المباراة.

ويواجه روبليف المنتشي بفوزه بلقبي دورتي مرسيليا ودبي هذا العام في الدوري التالي الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على مواطنه براندون ناكاشيما 6-4 و6-4.

وفاز الإيطالي ماتيو بيريتيني السادس على الدنماركي هولغر روني المتأهل من التصفيات 6-3 و4-6 و6-4، في حين خسر الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع أمام الهولندي بوتيك فان دي زانتسخولب 6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و6-3.

وانتهت مغامرة البريطاني أندي موراي الذي حقق فوزه الـ 700 في مسيرته في الدور الاول بخسارته أمام الكازاخستاني الكسندر بوبليك (31) بنتيجة 6-7 (9-11) و3-6.

وفاز بوبليك المتوج بلقب دورة مونبلييه الفرنسية في شباط/فبراير الماضي للمرة الاولى على المتوّج بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام خلال ثلاث مواجهات بينهما.