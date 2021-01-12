أندريه سا: "استضافة قطر لبطولة بحجم الماسترز مسألة وقت" من قبل beIN SPORTS January 12, 2021 19:02 1:06 دقيقة قال أندريه سا مدير شؤون اللاعبين في بطولة أستراليا المفتوحة، إنّ انطباعات اللاعبين المشاركين رائعة جداً، معتبراً أنّ استضافة قطر لبطولة مهمة بحجم بطولات الماسترز مسألة وقت فقط. تقارير إخبارية بطولة استراليا المفتوحة الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة بونجاح يقود السد للفوز على الدحيل 1:07 دقيقة غوارديولا يشدّد على احترام برايتون 1:06 دقيقة سا: "استضافة قطر لبطولة بحجم الماسترز مسألة وقت" 0:31 دقيقة المصري صفوت يودّع وبارير يعبر بسهولة 2:43 دقيقة المنتخب التونسي ينهي استعداداته لبطولة العالم 0:28 دقيقة التعادل يحسم قمّة الإفريقي والنجم الساحلي 0:43 دقيقة الريان يتجاوز عقبة نادي قطر بنجاح 3:08 دقيقة مساعٍ حثيثة لإنقاذ الموسم الكروي في إنكلترا 2:52 دقيقة السد للاقتراب من اللقب والدحيل لإحياء المنافسة 3:26 دقيقة قمة مؤجلة ساخنة لأتلتيكو مدريد للابتعاد في الصدارة