روبليف لم يجد أيَّ عناءٍ يذكر في المجموعة الأولى وأنهاها بسهولة بستة أشواط لاثنين، قبل أن يؤكد المصنفُ الثاني في البطولة تفوقَه في اللقاء بفوزه في المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة، في مباراة لم تستغرق من اللاعب الروسي سوى ساعة ونصف الساعة.