المصنف التاسع عالمياً فرض تفوقه على مجريات المجموعة الأولى وحسمها بستة أشواط لأربعة وعجز تسيتسيباس المصنف الرابع عالمياً عن التعويض في المجموعة الثانية ليخسرها بشوطين لستة ليحتفل ألياسيم بلقبه الأول في مشواره.
ألياسيم يفوز بباكورة ألقابه
المصنف التاسع عالمياً فرض تفوقه على مجريات المجموعة الأولى وحسمها بستة أشواط لأربعة وعجز تسيتسيباس المصنف الرابع عالمياً عن التعويض في المجموعة الثانية ليخسرها بشوطين لستة ليحتفل ألياسيم بلقبه الأول في مشواره.
تقارير إخبارية ستيفانوس تسيتسيباس فيليكس أوجيه ألياسيم بطولة روتردام