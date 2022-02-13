المصنف التاسع عالمياً فرض تفوقه على مجريات المجموعة الأولى وحسمها بستة أشواط لأربعة وعجز تسيتسيباس المصنف الرابع عالمياً عن التعويض في المجموعة الثانية ليخسرها بشوطين لستة ليحتفل ألياسيم بلقبه الأول في مشواره.

