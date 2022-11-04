وقرر بطل الولايات المتحدة المفتوحة الانسحاب في وقت باكر من شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية (متأخر 3-1) بعد خسارته الاولى، بعد أن تلقى وقتاً مستقطعاً طبياً لعلاج آلام في منطقة البطن في وقت سابق من المواجهة.

ويأمل ألكاراث في ألا تحرمه الإصابة من المشاركة في دورة "ايه تي بي" الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام التي تنطلق في تورينو في 13 الشهر الحالي.

وكان ألكاراث (19 عاماً) سيضمن البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي اعتلاه بعد تتويجه بفلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي ليصبح بعمر التاسعة عشرة اصغر لاعب يحقق هذا الانجاز، حتى نهاية هذا العام في حال تتويجه باللقب في باريس.

يذكر أن أفضل نتيجة حققها ألكاراث منذ تتويجه في نيويورك، كانت بلوغه نصف نهائي دورة بازل السويسرية الاسبوع الماضي.

وكان يأمل في إضافة لقب ثالث في الماسترز بعد مدريد وميامي اللذين حققهما هذا العام بالإضافة إلى لقبي دورتي برشلونة وريو دي جانيرو.

وبلغ رونه (19 عاماً) المصنف 18 الذي يقدم مستويات مميزة هذا العام بتتويجه بدورتي ستوكهولم وميونيخ الدور نصف النهائي لمواجهة الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثامن عالميًا الفائز على الأميركي فرانسيس تيافو 6-1، 6-4.

ويمر الكندي بفترة مذهلة بعد أن حقق ثلاثة ألقاب في غضون ثلاثة أسابيع قبل التوجه الى العاصمة الفرنسية.

وحقق صاحب الـ22 عاماً انتصاره السادس عشر توالياً ليبلغ الدور نصف النهائي في دورة ماسترز للمرة الثانية في مسيرته بعد ميامي 2019.

ولم يحقق أي لاعب أربعة ألقاب في أربعة أسابيع منذ قرابة 40 عامًا، وتحديداً منذ التشيكي-الاميركي إيفان لندل الذي رفع في خريف 1981 خمس كؤوس في خمسة أسابيع.

