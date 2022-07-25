وجاء صعود ابن الـ19 عاماً مركزاً واحداً الى الخامس بعد وصوله الى نهائي دورة هامبورغ حيث خسر الأحد أمام الإيطالي لورنتسو موسيتي الذي افتتح باكورة ألقابه، ما خوله الصعود 31 مرتبة إلى المركز الحادي والثلاثين.

ورغم سقوطه لأول مرة من أصل ست مباريات نهائية في مسيرته الشابة، ضمن ألكاراس صعوده إلى المركز الخامس بمجرد وصوله إلى النهائي، ليصبح عن 19 عاماً وشهرين و20 يوماً أصغر لاعب يصل إلى هذا المركز منذ نادال الذي حقق ذلك في 9 أيار/مايو 2005 عن 18 عاماً و11 شهراً و6 أيام.

وشهد تصنيف هذا الأسبوع صعود الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6 مراكز إلى الرابع والعشرين بعد وصوله إلى نصف نهائي هامبورغ، والنمساوي دومينيك تيم 75 مرتبة إلى المركز 199 بعد وصوله في دورة غشتاد السويسرية إلى أول نصف نهائي له منذ 14 شهراً.

وبقي الروسي دانيال مدفيديف متصدراً للتصنيف أمام الألماني ألكسندر زفيريف ونادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس توالياً، فيما استمر الصربي نوفاك دجوكوفيتش في مركزه السابع الذي هبط إليه رغم تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون، وذلك بسبب قرار "ATP" عدم احتساب نقاط ثالثة البطولات الأربع الكبرى اعتراضاً على حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وفي تصنيف رابطة المحترفات "WTA"، لم يطرأ أي تعديل يذكر على تصنيف العشرين الأوليات مع بقاء البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة.

ولا تزال شفيونتيك متقدمة بفارق كبير يبلغ 3860 نقطة أمام الإستونية أنيت كونتافيت الثانية التي نالت 150 نقطة إضافية الأسبوع المنصرم، وذلك بوصولها إلى نهائي دورة هامبورغ حيث خسرت أمام الأميركية برناردا بيرا التي توجت بطلة في ثاني مشاركة على التوالي بعدما أحرزت قبلها بأسبوع لقب بودابست، ما سمح لها بالصعود 27 مرتبة الى المركز الرابع والخمسين.

وكان صعود الإسبانية غاربيني موغوروسا مركزاً واحداً لتصبح ثامنة على حساب الأميركية دانييل كولينز، التغيير الوحيد في نادي العشر الأوليات، فيما كان ارتقاء التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى المركز الثامن عشر على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التغيير الوحيد بين العشرين الأوليات.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 7775 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 6850

3- الإسباني رافايل نادال 6165

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5045

5- الإسباني كارلوس ألكاراث 4895 (1+)

6- النرويجي كاسبر رود 4890

7- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 4770

8- الروسي أندري روبليف 3575

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3445

10- الإيطالي يانيك سينر 3185

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8336 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4476

3- اليونانية ماريا سكّاري 4190

4- الإسبانية باولا بادوسا 4030

5- التونسية أُنس جابر 4010

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267

7- الأميركية جيسيكا بيغولا 3087

8- الإسبانية غاربيني موغوروسا 2886 (1+)

9- الأميركية دانييل كولينز 2743 (1-)

10- البريطانية إيما رادوكانو 2717